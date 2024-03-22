فيديو| حالة أحمد رفعت الصحية واعتذار شوبير.. أبرز ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي

كشفت الإعلامية نهاد سمير، عن أكثر الشخصيات التي تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي داخل مصر أمس الخميس، حيث تصدر هاشتاج أحمد رفعت لاعب نادي مودرن فويتشر التريند، وذلك بعد نقل اللاعب إلى عرفة مجهزة بجوار العناية المركزة، ومراقبة وظائف الكلى الخاصة باللاعب.

واستعرضت نهاد سمير خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، والمذاع على قناة “صدى البلد”، أن أكثر الشخصيات التي تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي أمس الجمعة، جاء في مقدمتها هاشتاج حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، وذلك بعد تصريحات العميد في المؤتمر الصحفي قبل مباراة نيوزيلندا الودية المقرر خوضها مساء اليوم الجمعة، هذا بالإضافة إلى سبب استبعاده حسين الشحات من معسكر المنتخبات.

وتابعت: “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أكثر الشخصيات التي تصدرت الهاشتاج أمس الخميس، وذلك بعد إصداره قرارا بمعاقبة المقاتلين الروس الموالين لأوكرانيا، كما أنه وصفهم بالخونة”.

وأوضحت نهاد سمير، أن الإعلامي أحمد شوبير، تصدر التريند وذلك بعد تصريحاته التلفزيونية الأخيرة، حيث اعتذر شوبير لشادي محمد لاعب النادي الأهلي الأسبق، بجانب حديثه إلى سبب رفضه المشاركة في فيلم مستر إكس

@://www.youtube.com/watch?v=TgT4TG1zoIc