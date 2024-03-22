طقس دافئ على جنوب سيناء.. والعظمى 25 درجة

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، طقسًا دافئًا نهارًا، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، والعظمى بالمحافظة بلغت 25 درجة والصغرى 16 درجة، ورياح نشطة 36 كيلومترًا على الساعة، والعظمى بمدينة سانت كاترين 15 درجات، والصغرى 8 درجات.

أهلًا بربيع 2024

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن فصل الربيع بدأ ٢٠ مارس لهذا العام، حيث شهدت جميع الأنحاء ارتفاع فى درجات الحرارة، بينما من اليوم الجمعة إلى يوم الإثنين المقبل ٢٥ مارس انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضافت: عادة ما يشهد فصل الربيع تقلبات جوية حادة وسريعة فهو فصل انتقالي ينقلنا من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا فى القاهرة الكبرى ٢٢ درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم، على مدن محافظة جنوب سيناء:

رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 22.

طابا الصغرى 15 والعظمى 23.

كاترين الصغرى 8 والعظمى 15.

طور سيناء الصغرى 14 والعظمى 22.

شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25.

الحالة المرورية

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.