وكيل "تموين الإسكندرية" يتابع تغيير الإعلان عن الأسعار الجديدة بمحطات الوقود

تابع المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، صباح اليوم، تغيير الإعلان عن الأسعار الجديدة والتأكد من توفير كافة المنتجات البترولية وإتاحتها للمواطنين دون وجود تكدس أو ازدحام.

وكلف بتسيير حملات تموينية لإدارة التجارة الداخلية ورقابة المديرية والإدارات التموينية الفرعية للمرور على محطات وقود السيارات بأنحاء المحافظة لمتابعة محطات الوقود.

وكانت لجنة تسعير المنتجات البترولية قد قررت تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية.

وبحسب قرار اللجنة فإنه تقرر رفع أسعار البنزين جنيها واحدا

وبذلك يصبح قيمة لتر بنزين ٨٠ بعد الزيادة ١١ جنيها

سعر اللتر بنزين ٩٢ بعد الزيادة ١٢.٥٠ جنيه

سعر لتر بنزين ٩٥ بعد الزيادة ١٣.٥٠ جنيه

سعر لتر السولار بعد الزيادة ١٠ جنيهات

سعر المتر مكعب لغاز تموين السيارات ٦.٥٠ جنيه

سعر أسطوانة البوتاجاز الحجم المنزلى ١٠٠ جنيه

سعر أسطوانة البوتاجاز الحجم التجارى ٢٠٠ جنيه