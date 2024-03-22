«السبكي» يبحث مع الوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية سبل التعاون المشترك

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، بمارتن فورتيس، المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية 'Expertise France'، والدكتور مجدي عيسى، خبير النظم الصحية والمنسق القومي لمنحة الوكالة الفرنسية، والسيدة شيري ماهر، مدير حسابات منحة الوكالة الفرنسية، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بحث اللقاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بين هيئة الرعاية الصحية والوكالة الفرنسية، كما تمحور حول مناقشة مخرجات برنامج التعاون المصري الفرنسي، الذي يهدف إلى تعزيز التدريب وتبادل الخبرات في مجال الرعاية الصحية بين البلدين، حيث تم التطرق إلى أحدث التطورات الطبية والتقنية في فرنسا وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الرعاية الصحية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أهمية تبادل الخبرات الدولية في قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز الشراكات والاستثمار في هذا المجال، كما تم التطرق إلى إمكانية دعم الوكالة الفرنسية في إنشاء وكالة للخبرات المصرية تحت اسم "Expertise Egypt"، والتي ستهدف لنقل التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة إلى الدول الأفريقية والعربية.

من جانبه، أشاد المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية، بجهود هيئة الرعاية الصحية وانعكاساتها الإيجابية على نهوض منظومة الرعاية الصحية في مصر، وتعزيز مكانتها الدولية، وأكد على استعداد الوكالة للعمل المشترك مع الهيئة لتحقيق نظام رعاية صحية متكامل ومستدام في مصر، وتناقل خبراتها للدول الأخرى.

وفي ختام اللقاء، أعرب الدكتور السبكي، عن استمرار هيئة الرعاية الصحية في المُضِي قُدمًا نحو تعزيز الشراكات الدولية والعلاقات الصحية الخارجية، والذي يسهم في تعزيز التواجد المصري على الساحة الصحية الدولية وتحقيق التطور المستدام في مجال الرعاية الصحية.

شارك في اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، والدكتور مازن علاء الدين، المشرف العام على التعاون مع منظمات التنمية الدولية في الهيئة.

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