قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم محيط مستشفى درويش نزال بمدينة قلقيلية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت محيط مستشفى درويش نزال بمدينة قلقيلية.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، وانتشر جنود الاحتلال في حي النقار، ومنطقة بئر العدل، وقاموا بتفتيش عدة منازل داخل المدينة وتخريب محتوياتها.

كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي، مدينة طوباس، شمال الضفة الغربية، واعتقل مواطنًا فلسطينيًا، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتويات المنزل، ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية برفقة جرافة إلى المدينة وانتشرت في عدة أحياء منها.

واندلعت مواجهات عنيفة خلال اقتحام الاحتلال مدينة طوباس، وسمعت أصوات انفجارات قوية، دون أن يبلع عن اصابات.

واستشهد 8 مواطنين فلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة أبو ثابت في حي النصر شمال رفح الفلسطينية.

ومنذ صباح اليوم، وتنفذ القوات الإسرائيلية غارات وقصفات مدفعية على أنحاء متفرقة من مدينة غزة، فقامت الطائرات الحربية الإسرائيلية، بتنفيذ أحزمة نارية شمال غرب مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفُا مدفعيًا استهدف منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مدفعيًا استهدف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.