المقاومة الفلسطينية تستهدف التعزيزات العسكرية لجيش الاحتلال أثناء توجهها لمدينة طوباس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن المقاومة الفلسطينية أطلقت النار على التعزيزات العسكرية لجيش الاحتلال أثناء توجهها لمدينة طوباس، واستهدفت المقاومة قوات الاحتلال بعبوة ناسفة خلال اقتحام طوباس.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس، واندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال خلال اقتحام المدينة، كما تقدمت تعزيزات عسكرية برفقة جرافة تتجه نحو مدينة طوباس.

واستشهد 8 مواطنين فلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة أبو ثابت في حي النصر شمال رفح الفلسطينية.

ومنذ صباح اليوم، وتنفذ القوات الإسرائيلية غارات وقصفات مدفعية على أنحاء متفرقة من مدينة غزة، فقامت الطائرات الحربية الإسرائيلية، بتنفيذ أحزمة نارية شمال غرب مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفُا مدفعيًا استهدف منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مدفعيًا استهدف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.