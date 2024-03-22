بعد سماع دوي انفجارات.. عمدة أوديسا يطالب المواطنين بعدم الخروج من الملاجئ

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن عمدة أوديسا يطالب المواطنين بعدم الخروج من الملاجئ بعد استهداف المدينة وسماع دوي انفجارات بها.

ومنذ قليل، دوت صفارات الإنذار في مدينة لفيف وإيفان فرنسسكو الأوكرانيتين، وتم تفعيل الدفاعات الجوية بمدينة أوديسا الأوكرانية.

وفي 18 مارس الجاري، أفادت وسائل إعلام أوكرانية، نقلًا عن بيان نشره سلاح الجو الأوكراني، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية، قامت بإسقاط 17 طائرة مسيرة روسية من أصل 22 طائرة في سماء أوكرانيا.

وأضاف البيان، أن الطائرات الروسية تم اسقاطها في مناطق كييف وبولتافا وخميلنيتسكي وتشيركاسي وكيروفوهراد ودنيبرو وفينيتسا وزابوريجيا وريفني.