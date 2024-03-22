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الجمعة 22 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

أوكرانيا.. صفارات الإنذار تدوي في لفيف وإيفان فرنسسكو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، بسماع دوي صفارات الإنذار في مدينة لفيف وإيفان فرنسسكو الأوكرانيتين، وتم تفعيل الدفاعات الجوية بمدينة أوديسا الأوكرانية.

وأمس الخميس، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أنه من الضروري تعزيز الدفاع الجوي الأوكرانية لصد الهجمات الروسية المتكررة ولحماية سماء كييف، وناقش الطرفان سبل التعاون المشترك حول تعزيز الدفاعات الجوية.

وفي 18 مارس الجاري، أفادت وسائل إعلام أوكرانية، نقلًا عن بيان نشره سلاح الجو الأوكراني، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية، قامت بإسقاط  17 طائرة مسيرة روسية من أصل 22 طائرة في سماء أوكرانيا.

وأضاف البيان أن الطائرات تم اسقاطها في مناطق كييف وبولتافا وخميلنيتسكي وتشيركاسي وكيروفوهراد ودنيبرو وفينيتسا وزابوريجيا وريفني.

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