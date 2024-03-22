فلسطين.. 8 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل في حي النصر شمال رفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الجمعة، باستشهاد 8 مواطنين فلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة أبو ثابت في حي النصر شمال رفح الفلسطينية.

ومنذ صباح اليوم، وتنفذ القوات الإسرائيلية غارات وقصفات مدفعية على أنحاء متفرقة من مدينة غزة، فقامت الطائرات الحربية الإسرائيلية، بتنفيذ أحزمة نارية شمال غرب مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفُا مدفعيًا استهدف منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مدفعيًا استهدف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

كما طالب الإعلام الحكومي بغزة دول العالم لإدانة جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بكل وحشية، وقال أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمارس القتل المتعمد بحق المدنيين بصورة وحشية وخارج نطاق الإنسانية.