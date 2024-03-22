ads
الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

«المركزية الأمريكية» تعلن تدمير زورق مسير وصاروخين بالستيين أطلقها الحوثيون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "أكس"، أن قواتها نجحت في الاشتباك وتدمير زورق مسير أطلقه الحوثيون المدعومين من إيران من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. 

كما أضافت المركزية الأمريكية، أن القوات الأمريكية نجحت في تدمير صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقهما الحوثيون من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر. 

وأوضحت أن تلك الاستهدافات لم تسفرعن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو قوات التحالف، وقالت أن هذه الأسلحة تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وسوف يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا لسفن التحالف والسفن التجارية.

المركزية الأمريكية صاروخين مضادين للسفن زورق مسير الحوثيون اليمن