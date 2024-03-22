«المركزية الأمريكية» تعلن تدمير زورق مسير وصاروخين بالستيين أطلقها الحوثيون

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "أكس"، أن قواتها نجحت في الاشتباك وتدمير زورق مسير أطلقه الحوثيون المدعومين من إيران من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

كما أضافت المركزية الأمريكية، أن القوات الأمريكية نجحت في تدمير صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقهما الحوثيون من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر.

وأوضحت أن تلك الاستهدافات لم تسفرعن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو قوات التحالف، وقالت أن هذه الأسلحة تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وسوف يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا لسفن التحالف والسفن التجارية.