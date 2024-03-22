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الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف منزلًا في حي النصر شرق مدينة رفح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلًا في حي النصر شرق مدينة رفح.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، قصفُا مدفعيًا استهدف منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مدفعيًا استهدف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

وطالب الإعلام الحكومي بغزة دول العالم لإدانة جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بكل وحشية، وقال أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمارس القتل المتعمد بحق المدنيين بصورة وحشية وخارج نطاق الإنسانية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بسماع دوي صفارات الإنذار جنوب شرق مدينة نابلس خشية تسلل مسلحين إلى داخل مستوطنة قريبة من المكان.

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