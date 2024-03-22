طيران الاحتلال ينفذ أحزمة نارية شمال غرب مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أحزمة نارية شمال غرب مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفُا مدفعيًا استهدف منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مدفعيًا استهدف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

كما طالب الإعلام الحكومي بغزة دول العالم لإدانة جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بكل وحشية، وقال أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمارس القتل المتعمد بحق المدنيين بصورة وحشية وخارج نطاق الإنسانية.