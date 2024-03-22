السعودية تدين وتستنكر التفجير الإرهابي في إقليم قندهار جنوب أفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، من خلال بيان لها، أن المملكة العربية السعودية أعربت عن إدانتها واستنكارها التفجير الإرهابي الذي وقع في إقليم قندهار جنوب أفغانستان.

كما جددت السعودية رفضها القاطع لهذه الأعمال الإرهابية ووقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

وأمس الخميس، أفادت وكالة "فرنس برس" للأنباء، بوقوع تفجير انتحاري أمام مصرف في قندهار بجنوب أفغانستان، ونتج عن تلك التفجير مقتل 20 شخصًا، وإصابة آخرين، وأفاد شهود عيان في موقع الحادث أن الانفجار وقع في توقيت توافد الموظفين الحكوميين لاستلام رواتبهم الشهرية.

وتم نقل القتلى والمصابين إلى مستشفى ميرويس الحكومي في قندهار.