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الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

رسميًا.. السولار بـ10 جنيهات والغاز الطبيعي 6.5 بمحطات تموين السيارات

أسعار المواد البترولية
أسعار المواد البترولية
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قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تحريك سعر البنزين والسولار، مشيرة إلى أن القرار يأتي تماشيًا مع الأسعار العالمية.

واجتمعت اللجنة المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، وبحسب قرار اللجنة فإنه تقرر رفع أسعار البنزين جنيها واحدا، وبذلك تصبح قيمة لتر “بنزين 80” بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر “بنزين 92” بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر “بنزين 95” بعد الزيادة 13.5 جنيه.

وفى ضوء النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التى تمت مؤخرا ومنها إجراءات تحرير سعر الصرف والذي كان له تأثير مباشر فى زيادة تكلفة المنتجات البترولية بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التى يتم استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر مما كان له الأثر فى اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة، وعليه تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارًا مــــن يــــوم الجمعة الموافق 22 / 03 / 2024 على النحو التالي:
البنزين 95       13.50 جنيه / لتر.
البنزين 92       12.50  جنيه / لتر.
البنزين 80       11  جنيه / لتــــــر.
الســـــولار           10  جنيه / لــــــتر.
غاز تموين السيارات  6.50  جنيه / م3.
البوتـــاجاز         100  جنيه / اسطوانة.

المنتجات البترولية الغاز الطبيعي تموين السيارات لجنة التسعير