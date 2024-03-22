قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة عرابة جنوب مدينة جنين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة بلدات وقرى في محافظة جنين، وهي عرابة ويعبد وام دار وجلبون، وفحمة وكفر راعي، ونشر جيش الاحتلال جنوده وعدد من الآليات العسكرية في الشوارع داخل القرى.

كما أفادت مصادر محلية فلسطينية داخل بلدة عرابة، أن قوات الاحتلال احتجزت الطفل مثنى أبو بكر خلال اقتحام البلدة وقام الاحتلال باستجوابه.

وفي صباح اليوم، اندلعت مواجهات عنيفة، بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

وطالب الإعلام الحكومي بغزة دول العالم لإدانة جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بكل وحشية، وقال أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمارس القتل المتعمد بحق المدنيين بصورة وحشية وخارج نطاق الإنسانية.