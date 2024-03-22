قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، قصفُا مدفعيًا استهدف منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مدفعيًا استهدف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

وطالب الإعلام الحكومي بغزة دول العالم لإدانة جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بكل وحشية، وقال أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمارس القتل المتعمد بحق المدنيين بصورة وحشية وخارج نطاق الإنسانية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بسماع دوي صفارات الإنذار جنوب شرق مدينة نابلس خشية تسلل مسلحين إلى داخل مستوطنة قريبة من المكان.