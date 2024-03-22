تصفيات كأس العالم 2026.. منتخب العراق يخطف فوزًا صعبًا من الفلبين

خطف منتخب العراق، فوزًا صعبًا أمام الفلبين بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب استاد البصرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين، بعدما فشلت محاولات اللاعبين في هز الشباك، في ظل حضور من رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال ومجلسه.

وفي الشوط الثاني، نجح مهند علي في قص شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 84 من صناعة أمير العماري.

وبتلك النتيجة، حقق منتخب العراق العلامة الكاملة بحصده 9 نقاط من 3 مباريات، يتصدر بهم جدول ترتيب المجموعة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بينما تجمد رصيد الفلبين عند نقطة وحيدة في مؤخرة الترتيب.