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الجمعة 22 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

في غياب رونالدو.. منتخب البرتغال يمطر شباك السويد بخماسية وديًا

منتخب البرتغال
منتخب البرتغال
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أمطر منتخب البرتغال، شباك نظيره السويدي بخماسية مقابل هدفين، خلال المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب د. أفونسو هنريكيس، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وغاب أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو عن مباراة البرتغال والسويد، بعدما فضل الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب برازيل أوروبا، إراحة قائد النصر السعودي على أن يتواجد في المباراة المقبلة أمام سلوفينيا.

انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب البرتغالي بثلاثية نظيفة، جاءت عن طريق رافائيل لياو وماتيوس نونيز وبرونو فيرنانديز في الدقائق 24 و33 و45 على الترتيب.

في الشوط الثاني، سجل بروما هدف البرتغال الرابع في الدقيقة 57، لينجح بعدها بدقيقة واحدة فيكتور جيوكيرس في تقليص الفارق بهدف لمنتخب السويد.

واختتم جونسالو راموس الخماسية في الدقيقة 61، قبل أن يسجل جوستاف نيلسون هدف المنتخب السويدي الثاني في المباراة في الدقيقة 90.

يشارك منتخب البرتغال في بطولة يورو 2024 ضمن منتخبات المجموعة السادسة، التي تضم تركيا والتشيك، بينما فشل منتخب السويد في التأهل للنسخة الحالية من البطولة.

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