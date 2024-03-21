ads
الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تليفزيون البوابة

ملخص الحلقة 11 من بابا جه.. مواجهة مرتقبة بين أكرم حسني وزوجته

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل بابا جه، تمكن هشام من استرجاع ابن لمياء، بعدما علم أن من اختطفه هو زوجها القديم، ليبتكر خطته ويراقب زوجها، حتى انتهز الفرصة وأخذ ابن لمياء وأعاده إليها.
واقتربت ولاء من معرفة أن هشام زوجها يخدعها، وذلك بعدما راقبت سيارته بجهاز تتبع، وأدركت أنها ليست سيارة هشام، وكان هشام وقتها مع زياد، ومن المتوقع في الحلقات القادمة، أن تحدث مواجهة بين هشام وزوجته ولاء.
مسلسل بابا جه من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا، الطفلة لافينا نادر، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.

مسلسل بابا جه بابا جه أكرم حسني