سلة الزمالك يهزم سبورتنج في ختام الدور الترتيبي للدوري

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيحة 80-71، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لبطولة دوري السوبر.

جاءت نتائج الفترات كالتالي:-

27 - 24

47 - 44

64 - 55

80 - 71

ومن المقرر، أن يلتقي "سلة الزمالك" مع سموحة في دور الـ8 من بطولة دوري السوبر، ولم يتحدد بعد موعد المباراة.

تقام مباريات دور الـ8 لبطولة دوري السوبر بنظام best of 5، على أن يتأهل الفريق الفائز في 3 مباريات إلى الدور قبل النهائي.

يضم الجهاز الفني لسلة الزمالك كل من: وائل بدر مديراً فنياً، ومحمد السحرتي مدرباً عاماً، وطارق كيمب مدرباً عاماً، ومحمد سعيد معداً بدنياً، ومصطفى محسن مديراً إدارياً، وإسلام جمعة طبيباً.