منتخب السعودية يجتاز طاجيكستان بقذيفة الدوسري بتصفيات كأس العالم 2026

اجتاز منتخب السعودية، مساء اليوم الخميس، نظيره طاجيكستان بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأول بارك، في إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

نجح المنتخب السعودي في حصد الثلاث نقاط من المباراة، بفضل هدف سجله سالم الدوسري لاعب فريق الهلال في الدقيقة 23 من صناعة مختار علي، بعدما استلم تمريرة زميله وسدد الكرة على مشارف منطقة الجزاء.

استمرت هذه النتيجة طوال الدقائق المتبقية من اللقاء، ليحصل بعدها الدوسري على جائزة رجل مباراة السعودية وطاجيكستان من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

بتلك النتيجة، رفع منتخب السعودية رصيده إلى 9 نقاط، محققًا العلامة الكاملة على صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بينما تجمد رصيد طاجيكستان عند 4 نقاط في وصافة الترتيب، متساويًا مع الأردن في المرتبة الثالثة، فيما يتذيل باكستان الترتيب بلا نقاط.