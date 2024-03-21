ضربة موجعة لمنتخب إنجلترا قبل مواجهة البرازيل

تلقى منتخب إنجلترا، اليوم الخميس، ضربة موجعة قبل مواجهة البرازيل، في المباراة الودية التي تجمع بينهما استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

يواجه المنتخب الإنجليزي، نظيره البرازيلي يوم السبت المقبل الموافق 23 مارس الجاري، على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

ووفقًا لشبكة «سكاي سبورتس» البريطانية، فإن بوكايو ساكا جناح منتخب إنجلترا وفريق أرسنال، غادر معسكر منتخب الأسود الثلاثة، اليوم الخميس، بعد تعرضه للإصابة.

وأشارت الشبكة إلى أن ساكا لم يتدرب مع منتخب بلاده أمس الأربعاء، وعاد إلى أرسنال لإعادة تأهيله بعد خروجه من المعسكر كإجراء احترازي.

وبذلك، يغيب بوكايو ساكا عن مباراة البرازيل، التي تليها مواجهة ودية أخرى للإنجليز أمام بليجكا يوم الثلاثاء 26 مارس 2024.

ومن المتوقع، أن ينضم المهاجم هاري كين لاعب بايرن ميونخ الألماني، إلى ساكا في قائمة المغادرين لمعسكر منتخب إنجلترا بسبب إصابته في الكاحل.

ويشارك منتخب إنجلترا في بطولة يورو 2024، التي تقام في ألمانيا خلال الصيف المقبل، في المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات سلوفينيا، الدنمارك، وصربيا.