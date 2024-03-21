رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع معهد جنوب مصر للأورام

عقد معهد جنوب مصر للأورام، بجامعة أسيوط؛ جلسته الشهرية؛ برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة إيمان مسعد عميد معهد جنوب مصر للأورام، وبمشاركة أعضاء المجلس؛ لمناقشة، واستعراض الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية، والبحثية، والخدمية بالمعهد .

استعرض المجلس؛ أعمال التطوير، والإضافات النوعية التي يشهدها المعهد خلال الفترة المقبلة؛ لتعزيز الدور الذي يقوم به في خدمة مرضى الأورام في صعيد مصر، إلى جانب مناقشة دور لجنة اختيار العميد المقبل للمعهد؛ وفقاً لرؤى التطوير، والارتقاء بقطاعات المعهد التعليمية، والبحثية، والمجتمعية.

وثمن رئيس جامعة أسيوط، خلال الاجتماع؛ جهود معهد الأورام الدؤوبة، وحرصه على إحداث التطوير المستمر؛ لكافة خدماته الطبية، والبحثية المقدمة، والتي تتسم بالكفاءة، والجودة العالية، وإسهاماته في رفع نسب الشفاء لمرضى الأورام في أعقد، وأصعب التخصصات الطبية، والعلاجية، وهو ما يأتي ضمن اهتمام جامعة أسيوط؛ بكافة قطاعاتها، ووحداتها الطبية المتخصصة؛ في سبيل تقديم خدمات متفردة، ولائقة؛ للمرضى المترددين عليها من مختلف محافظات صعيد مصر، وبخاصةً مرضي الأورام.

من جانبها، أوضحت الدكتورة إيمان مسعد: إن الاجتماع تطرق؛ لمناقشة الاستعداد لافتتاح وحدة الرنين المغناطيسي، إلى جانب مراحل الانتهاء من تجديد الأدوار الخاصة بالعلاج الخاص بالمعهد، فضلاً عن متابعة سير الأعمال، والإنشاءات القائمة بالمعهد

واشادًت بدعم إدارة الجامعة للمعهد، وخدماته التي تقدم لفئة كبيرة من مرضى الأورام، في صعيد مصر، فضلاً عن سعيه؛ لتحقيق استراتيجية الدولة المصرية 2030، والعمل على توفير حياة كريمة، من الناحية الصحية للمواطنين.