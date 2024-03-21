تصفيات كأس العالم 2026.. منتخب الإمارات يفوز على اليمن

حقق منتخب الإمارات، مساء اليوم الخميس، فوزًا ثمينًا على اليمن بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب آل نهيان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الإماراتي بهدف للا شئ، سجله علي صالح من ركلة جزاء في الدقيقة 24.

في الشوط الثاني، جاء هدف تعادل منتخب اليمن بالنيران الصديقة، حيث أحرز عبدالله إدريس لاعب الأبيض هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 69.

واستطاع سلطان عادل الأميري أن يحرز هدف الفوز لمنتخب الإمارات في الدقيقة 72 من صناعة طحنون الزعابي.

بتلك النتيجة، واصل منتخب الإمارات تحقيق العلامة الكاملة بحصده 9 نقاط، يتصدر بها جدول ترتيب المجموعة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بينما تجمد رصيد اليمن عند 3 نقاط في المركز الثالث.