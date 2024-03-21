مياه الفيوم: إزالة 174 حالة تعد على الشبكات خلال شهرين

أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عن تمكن الإدارة العامة للفاقد والمياه الغير محاسب عليها من الكشف عن ١٦٠ حالة فاقد فيزيائي عبارة عن كسور وتسريبات بخطوط مياه الشرب وتسريبات بالقوائم وعدايات مياه الشرب تم الإبلاغ عنها وتم إصلاحها خلال شهري يناير وفبراير ٢٠٢٤ .

كما تمكنت الإدارة من ضبط وإزالة ٩٥ حالة توصيلة مياه خلسة ما بين سكني وتجاري وضبط وإزالة عدد ١٨ حنفية عمومية وعدد ٥١ كولدير وضبط ٤ حالات ري اراضي زراعية بمياه الشرب وعدد ٦ توصيلات قبل العداد وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه التعديات علاوة على تقنين أوضاع ٢٢٥ توصيلة مياه خلسة.

وأشار "النجار" إلى أن تلك التعديات والممارسات الغير قانونية التي يلجأ إليها بعض المواطنين لسرقة المياه دون سداد أي مستحقات سبب رئيسي في إهدار مياه الشرب ويؤثر بالسلب في تعطيل خطط وبرامج تطوير وتجويد خدمات مياه الشرب والصرف الصحي مما يستلزم التصدي بكل حزم لتلك التعديات.

واضاف أن الشركة تسعى بشكل دائم بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولي بالرعاية عن طريق توصيل مياه الشرب بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل تحت مظلة القانون

وأشار "النجار" لقيام الشركة بحملات توعية بمختلف أنحاء المحافظة لتوعية المواطنين بخطورة التعدي على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وأهمية الحفاظ على مياه الشرب وإكساب المواطنين السلوكيات الصحية في التعامل اليومي مع المياه.

كانت قد صدرت فتوى من دار الإفتاء المصرية برقم ٥١١٥ بتاريخ ١٨ اغسطس ٢٠٢٠ بتحريم الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه والصرف الصحي عن طريق عمل توصيلات غير قانونية من أجل التهرب من دفع الرسوم المقررة ؛ لما في ذلك من سرقة محرمة وإضرار بالمصلحة العامة، وإستخدام مياه الشرب في غير غرضها.

inbound5212577597481754959

inbound8555677743154147774

inbound9213754154183517541

inbound3725990057783146290

inbound5522045338983021729