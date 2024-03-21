تصفيات كأس العالم 2026.. الأردن يكتسح باكستان.. لبنان يخسر من أستراليا.. وسوريا وكوريا الجنوبية يتعادلان مع ميانمار وتايلاند

أقيمت اليوم الخميس، مباريات الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وكانت أبرز نتائجها اكتساح منتخب الأردن لنظيره باكستان.

وتستعرض «البوابة نيوز»، أبرز نتائج اليوم من تصفيات كأس العالم 2026 في قارة آسيا، في السطور التالية.

الأردن يكتسح باكستان

افتتح منتخب الأردن منافسات تصفيات كأس العالم 2026، اليوم، باكتساح باكستان بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب جيناه سبورت في إسلام أباد.

سجل موسى التعمري هدفين في الدقيقتين 2 و86، وأهدر ركلة جزاء في الدقيقة 82، بينما أحرز علي علوان الهدف الثالث في الدقيقة 9.

وبذلك، رفع منتخب الأردن رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة السابعة من التصفيات، متساويًا مع طاجيكستان صاحب مركز الوصافة، وخلف السعودية المتصدر بـ6 نقاط.

لبنان يخسر من أستراليا

وتلقى منتخب لبنان هزيمة من أستراليا بثنائية دون رد، سجلها كينو باكوس وكاي روفليس في الدقيقتين 5 و54، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ويسترن سيدني.

بهذا الانتصار، واصل المنتخب الأسترالي تحقيقه العلامة الكاملة، بحصده 9 نقاط على صدارة المجموعة التاسعة، بينما تجمد رصيد لبنان عند نقطتين في المركز الثالث.

اليابان يتخطى كوريا الشمالية

وتخطى منتخب اليابان ضيفه كوريا الشمالية بهدف للا شئ، سجله أو تاناكا في الدقيقة الثانية، في لقاء أقيم على ملعب اليابان الوطني.

وظل المنتخب الياباني على صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة من 3 مباريات، متفوقًا على سوريا الوصيف بـ4 نقاط، وكوريا الشمالية صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل ميانمار الترتيب بنقطة وحيدة.

كوريا الجنوبية يتعادل مع تايلاند

وسقط منتخب كوريا الجنوبية في فخ التعادل مع تايلاند بهدف لمثله، خلال المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب سول.

افتتح نجم توتنهام الإنجليزي، سون هيونج مين، التهديف للشمشون الكوري في الدقيقة 42، وأحرز سوبانات موينتا هدف التعادل للمنتخب التايلاندي في الدقيقة 61.

بتلك النتيجة، ظل كوريا الجنوبية على صدارة المجموعة الثالثة وفي رصيده 7 نقاط، بينما جاء تايلاند في الوصافة بـ4 نقاط، متساويًا مع الصين صاحب المركز الثالث، ليتذيل سنغافورة الترتيب بنقطة وحيدة.

سوريا يتعثر أمام ميانمار

وتعثر منتخب سوريا، بقيادة مدربه الأرجنتيني هيكتور كوبر، بالتعادل أمام مضيفه ميانمار بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب توفونا بمدينة يانجون.

تقدم ميانمار بهدف في الدقيقة 35، ثم جاء هدف التعادل للمنتخب السوري في الدقيقة 71.

بهذه النتيجة، رفع منتخب سوريا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية خلف اليابان المتصدر، بينما حصد ميانمار أول نقطة له في تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويعاون كوبر في القيادة الفنية لمنتخب سوريا، أسطورة حراسة المرمى المصرية عصام الحضري، مدربًا لحراس مرمى نسور قاسيون، ومواطنه محمود فايز مساعدًا للمدرب.