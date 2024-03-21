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الخميس 21 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

وزير الخارجية الأمريكي: لا يمكن أن نتحمل موت المزيد من الأطفال في غزة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنّ هناك إجماعًا قويًا على عدد من الموضوعات المشتركة بين الدول، أولها الحاجة إلى وقف إطلاق النار الفوري والمستدام، وأيضا إطلاق سراح المحتجزين، وهذا من شأنه أن يهيئ السبيل لإضافة المساعدات الإنسانية وزيادتها وحد المعاناة لآلاف من المواطنين في غزة.


وأكد «بلينكن» خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري أذاعته «القاهرة الإخبارية»، على العمل لوضع كافة السبل الممكنة على طاولة المفاوضات، مشددا على ضرورة أن تستجيب حماس لهذه الأمور، مع الاستمرار في العمل التشاركي والتعاوني ولإزاحة كافة الفجوات.


وواصل، أنّ الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن، لديها مشروع قرار لدعم هذه السبل وهناك اتفاق بشأن الحاجة الملحة لإضافة وزيادة المساعدات إلى غزة، مواصلا: «لا يمكن أن نتحمل موت المزيد من الأطفال في غزة أو في أي مكان حول العالم».

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