موقف رونالدو.. تشكيل منتخب البرتغال لمواجهة السويد وديًا

أعلن الإسباني روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة السويد، في المباراة الودية التي تجمع بينهما استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

يستضيف منتخب البرتغال، اليوم الخميس، نظيره السويدي على ملعب د. أفونسو هنريكيس، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود جونسالو راموس، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، هجوم برازيل أوروبا أمام السويد، رفقة رافائيل لياو جناح ميلان الإيطالي، وبرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويغيب رونالدو عن مباراة البرتغال والسويد، بعدما فضل مارتينيز إراحة قائد النصر السعودي على أن يتواجد في المباراة المقبلة أمام سلوفينيا.

ويشارك المنتخب البرتغالي بطولة يورو 2024 ضمن منتخبات المجموعة السادسة، التي تضم تركيا والتشيك، بينما فشل منتخب السويد في التأهل للنسخة الحالية من البطولة.

تشكيل منتخب البرتغال لمواجهة السويد

حراسة المرمى: روي باتريسيو

خط الدفاع: نيلسون سيميدو - بيبي - روبن دياز - نونو مينديش

خط الوسط: برونو فيرنانديز - بالينيا - ماتيوس نونيز

وفي الهجوم: برناردو سيلفا - جونسالو راموس - رافائيل لياو.