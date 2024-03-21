بيدرسون يؤكد ضرورة السعي نحو حل سياسي شامل للأزمة السورية

أكد المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، ضرورة السعي نحو حل سياسي شامل للأزمة السورية، مشيرا إلى أنه لا يوجد سوى طريق واحد لإنهاء هذه الأزمة المستمرة منذ سنوات، وهو الحل السياسي. جاءت تصريحاته خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت اليوم الخميس ونقلتها قناة "العربية الحدث".

وشدد بيدرسون على ضرورة تقديم خطوات ملموسة من قبل الحكومة السورية لتحريك المسار السياسي، مشيرا إلى أن حل الأزمة السورية لن يكتمل إلا بمشاركة جميع الأطراف الدولية المعنية.

وأكد المبعوث الأممي على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2024 الذي يسعى لخدمة الشعب السوري وتخفيف معاناته، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بهذا القرار وتحمل المسؤولية تجاه الوضع الإنساني في سوريا.