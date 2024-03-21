في مثل هذا اليوم.." هنري الخامس" يتولى حكم إنجلترا

اليوم الخميس الموافق 21 مارس ذكري تولي هنري الخامس" تولى حكم إنجلترا ، وكان ذلك في 21 مارس عام 1413.

هنري الخامس

هنري الخامس ولد في 16 سبتمبر عام1386,وعرف أيضا بـ هنري مونماوث، كان ملك إنجلترا منذ عام 1413 حتى وفاته عام 1422، رغم فترة حكمه القصيرة نسبيًا، إلا أن عهده اتسم بالنجاحات العسكرية البارزة ضد فرنسا مما جعل إنجلترا واحدة من أقوى القوى العسكرية بأوروبا، تم تخليد هنري في العديد من المسرحيات واستطاع شكسبير تخليد ذكراه من خلال مسرحية عرفت باسمه، وأيضا يحتفى به كواحد من أعظم الملوك المحاربين بإنجلترا في العصور الوسطى.

في عهد والده هنري الرابع، اكتسب هنري خبرة عسكرية في القتال خاصة أثناء التمرد في ويلز بقيادة أوين غليندور وضد أرستقراطية قوية لعائلة بيرسي في نورثمبرلاند التي اكتسحت في معركة شروزبري، وأيضا اكتسب دورا متزايدا بحكومة إنجلترا بعد تدهور صحة الملك، لكن الخلافات بين الأب والابن أدت إلى صراع سياسي بين الاثنين، وبعد وفاة والده عام 1413 تولى هنري السيطرة على البلاد وأكد ادعاءات الإنجليز المتعلقة بالعرش الفرنسي.

وفي عام 1415 بدأ هنري الحرب مع فرنسا التي اعتبرت الفصل الأخير من حرب المائة عام المستمرة مابين (1337 و1453) بين البلدين. وبلغت نجاحاته العسكرية ذروتها بانتصاره الشهير في معركة أجينكور عام(1415.

استطاع غزو فرنسا مستغلا الانقسامات السياسية داخل البلاد فغزا أجزاء كبيرة من المملكة، مما أدى إلى احتلال الإنجليز نورماندي لأول مرة منذ 1345-1360، وعقب شهر من المفاوضات مع شارل السادس ملك فرنسا اعترفت معاهدة تروا عام(1420).

بهنري الخامس كوصي ووريث واضح للعرش الفرنسي، وتزوج لاحقًا من ابنته كاثرين. بدا أن كل شيء يشير إلى تشكيل اتحاد بين الممالك تحت قيادته، إلا أنه توفي بعد عامين وخلفه طفله الوحيد الرضيع هنري السادس، واستطعت فرنسا الاستقلال لاحقاً في 1453 بعد تحرير جميع أراضيها من الإنجليز.



