تصفيات كأس العالم 2026.. تشكيل منتخب السعودية لمواجهة طاجيكستان

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة طاجيكستان، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

يستضيف منتخب السعودية، اليوم الخميس، طاجيكستان على ملعب الأول بارك، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود سالم الدوسري هجوم الأخضر، ويعاونه صالح الشهري، على أن يحرس عرين المنتخب السعودي محمد العويس.

ويتصدر منتخب السعودية، المجموعة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 برصيد 6 نقاط، ويأتي منتخب طاجيكستان في الوصافة بـ4 نقاط، بينما يحتل الأردن المرتبة الثالثة وفي رصيده 4 نقاط، فيما يتذيل باكستان الترتيب بلا نقاط.

تشكيل منتخب السعودية لمواجهة طاجيكستان

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: علي البليهي - علي لاجامي - عون السلولي

خط الوسط: سعود عبدالحميد - مختار علي - محمد كنو - ناصر الدوسري

وفي الهجوم: سالم الدوسري - عبد الرحمن غريب - صالح الشهري.