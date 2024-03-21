نصائح لترشيد الكهرباء طوال شهر رمضان

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" نصائح لترشيد الكهرباء عموما وطوال شهر رمضان بصفة خاصة ويعتبرترشيد الكهرباء هدف استراتيجى لوزارة الكهرباء.

لذلك تقدم العديد من النصائح للمواطنين من خلال موقع الوزارة الالكترونى ومنشورات مختلفة وكذلك من خلال جهاز مرفق الكهرباء.

وطالب جهاز مرفق الكهرباء المواطنين من خلال نصائحه اليومية لترشيد الكهرباء، بتشغيل غسالة الملابس بكامل حمولتها لأنها تستهلك نفس كمية الطاقة عند تشغيلها بملابس أقل من حمولتها وضبط درجة حرارة الغسالة على 40 درجة لتوفر في الاستهلاك وبالتالى تقليل فاتورة الكهرباء كما نصح الجهاز بفصل مبرد المياه طوال فترة الصيام والحرص على فصل مفتاح التحكم بالمياه الساخنة هتوفر في الاستهلاك.

نصائح لاستخدام الثلاجة وترشيد الكهرباء

1-شراء الأجهزة الأعلى كفاءة (اقرأ بطاقة كفاءة الطاقة اللى على الثلاجة).

2-ترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.

3-الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

4- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن).

5-عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد وذلك قبل وضعه في الثلاجة حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.

6-ضبط درجة الحرارة «الثرموستات» على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، وحوالي (18 إلى – 20) درجة مئوية للفريزر يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.

7-الحرص على تنظيف المكثف والمبخر وموتور الثلاجة مرة او مرتين فى السنة على الأقل.

8-الحرص على إزالة الثلج باستمرار.

نصائح عامة لترشيد الكهرباء

- أغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط بغلاية المياه الكهربائية "الكاتيل" هتوفر في الاستهلاك

- تجنب وضع الطعام الساخن في الثلاجة وانتظر حتي يبرد هتوفر في الاستهلاك

- تجنبي فتح الفرن اكثر من مرة عند تحضير الطعام لان ذلك يخفض درجة الحرارة ويستهلك طاقة أكثر

- شغلي الغسالة بكامل حمولتها عشان هتستهلك نفس كمية الكهرباء واضبطي درجة حرارة الغسالة على 40 درجة هتوفر في الاستهلاك.