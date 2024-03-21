العثور على جثة شاب مقتول في أرض فضاء بالفيوم.. والأجهزة الأمنية تبحث

عثُر أهالي قرية فانوس التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم على جثة شاب في اواخر العقد الثالث من العمر ملقاة بإحدى الأراضي في ظروف غامضة.. وعلى الفور انتقلت قوات الامن من مركز شرطة طامية وسيارة الإسعاف وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغًا بعثور الأهالي على جثة شاب في العقد الثالث من العمر.



فور البلاغ انتقل ضباط مركز شرطة طامية وسيارة الإسعاف وكشفت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء حسام انور مدير مباحث المحافظة وقادها العقيد محمد ثروت مفتش مباحث المركز والرائد احمد صوفي رئيس المباحث والنقيب حسام عبد السميع معاون المباحث أن الجثة لشاب يدعى "عمر توبه غلاب" 39 سنة ومقيم بعزبة خلوصي التابعة لقرية فانوس دائرة المركز تم النقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.



كما كشفت تحريات المباحث أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وبين الجاني تطورت إلى مشاجرة باليد على أثر ذلك قام الجاني بضربه بآلة حاده (ماسورة حديدية) على رأسه لفظ على أثرها انفاسه الأخيرة، ثم قام بإلقائه في أرض فضاء وفر هاربًا وبتقنين الإجراءات اللازمة أمكن الكشف عن هوية الجاني ويدعى جمعة. أ وتم ضبطه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي امرت بالتحفظ على الجثة وانتداب الطب الشرعي لمعرفة اسباب الوفاة وتسليم الجثمان لذوية عقب الانتهاء من استخراج تصريح الدفنه ومباشرة التحقيق.