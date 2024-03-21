ads
الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

استقرار الدولار في البنوك بالتعاملات المسائية

سعر الدولار
سعر الدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد سعر الدولار استقرارا  أمام الجنيه في البنوك العاملة داخل السوق المصرفية مع نهاية تعاملات اليوم الخميس .
وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 46.62 جنيه للشراء و 46.72 جنيه للبيع.
ووصل أقل سعر دولار نحو 46.5 جنيه للشراء و 46.6 جنيه للبيع في ميد بنك، يليه بنك التنمية الصناعية مسجلا 46.52 جنيه للشراء و 46.62 جنيه للبيع .
وبلغ سعر الدولار في البنوك الأخري نحو 46.6 جنيه للشراء و 46.7 جنيه للبيع في بنوك " سايب،إيجي بنك،الإسكندرية، المصرف المتحد، التعمير والاسكان،الأهلي الأهلي الكويتي، العربي الإفريقي الدولي،قناة السويس،البركة، التجاري الدوليCIB، الاستثمار العربي،قطر الوطني الأهلي QNB،العقاري المصري العربي ".
وسجل اعلي سعر دولار نحو 46.9 جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي،المصري لتنمية الصادرات".

سعر الدولار أقل سعر دولار اليوم البنك المركزي أعلي سعر الدولار الدولار في البنوك