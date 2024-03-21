استقرار الدولار في البنوك بالتعاملات المسائية

شهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه في البنوك العاملة داخل السوق المصرفية مع نهاية تعاملات اليوم الخميس .

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 46.62 جنيه للشراء و 46.72 جنيه للبيع.

ووصل أقل سعر دولار نحو 46.5 جنيه للشراء و 46.6 جنيه للبيع في ميد بنك، يليه بنك التنمية الصناعية مسجلا 46.52 جنيه للشراء و 46.62 جنيه للبيع .

وبلغ سعر الدولار في البنوك الأخري نحو 46.6 جنيه للشراء و 46.7 جنيه للبيع في بنوك " سايب،إيجي بنك،الإسكندرية، المصرف المتحد، التعمير والاسكان،الأهلي الأهلي الكويتي، العربي الإفريقي الدولي،قناة السويس،البركة، التجاري الدوليCIB، الاستثمار العربي،قطر الوطني الأهلي QNB،العقاري المصري العربي ".

وسجل اعلي سعر دولار نحو 46.9 جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي،المصري لتنمية الصادرات".