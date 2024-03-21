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الخميس 21 مارس 2024
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عبدالرحيم علي

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مفتي الجمهورية: يحرم على الحائض الصيام والصلاة ومس المصحف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أوضح مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، اليوم الخميس، في رده على سؤال لامرأة تشكو من عدم انقطاع النزيف فهل يجوز لها الصيام، أن عليها أن ترجع للطبيب لمعرفة نوع النزيف هل هو دم حيض فإذا كان حيضًا فيحرم عليها الصيام والصلاة ومس المصحف، أما إذا كان دمًا نتج عن وضع ما غير دم الحيض فعليها أن تصوم وتتوضأ لكل صلاة وتمارس حياتها المعتادة.

وأشار فضيلة المفتي خلال برنامجه الرمضاني، إلى أن القرآن حافل بالآيات التي تحضُّ على النظر، وتدعو إلى التفكر بأساليب شتَّى وصور متنوعة، والمراد بالنظر: النظر العقلي، وهو الذي يستخدم الإنسان فيه فكره بالتأمل والاعتبار؛ كما حرَّم الإسلام الاعتداء على العقل واجتناب ما يؤدي إلى إتلافه.

مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام قراءة المرأة الحائض للقرآن النزيف في الصيام