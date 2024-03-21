ماذا قال الرسول عند خروجه من مكة؟

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن من نفحات شهر رمضان وأيامه المباركة، النصر في يوم الفرقان يوم غزوة بدر الكبرى، والنصر في غزوة الفتح، لافتا إلى فتح مكة التي كان خرج منها رسول الله صلى عليه وسلم بدموعه ومشاعره الفضفاضة.

وأضاف الدكتور عمر هاشم، خلال برنامجه الرمضاني، يوميات الرسول المذاع على قناة صدى البلد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عند خروجه من مكة:"والله إنك لخير أرض الله وأحب أرضٍ إليَّ ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت منك".

وتابع: المولى عز وجل قال في كتابه العزيز ، للرسول صلى الله عليه وسلم بعد خروجه من مكة “إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد”.

وأردف: الرسول صلى الله عليه وسلم كان على يقين أنه سيعود إلى مكة من جديد.

