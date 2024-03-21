عرض برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية مارينا المصري، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "ما مصير عمل الأونروا في ظل الحصار الإسرائيلي على غزة؟".

وأوضح التقرير أنه ببطون خاوية يقضي سكان غزة شهر رمضان في ظروف إنسانية شديدة القسوة لتمادي قوات الاحتلال في استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين، الأمر الذي يعد جريمة حرب ويبنذر بشبح مجاعة وشيكة، في الوقت الذي شهد توصل الكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض إلى اتفاق بشأن استمرار فرض حظر على تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" حتى مارس 2025.

وأشار إلي أن واشنطن تطالب حليفتها تل أبيب بالسماح للمفوض العام للوكالة بدخول قطاع غزة في أعقاب إعلانه أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعته من ذلك في ظل حصار إسرائيلي مشدد على القطاع منذ أكثر من 5 أشهر.