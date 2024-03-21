بالفيديو..يسري جبر: طهارة القلب تكون بالتخلص من الغل والحسد والكبر

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن العبادات تبدأ بعد الطعام والشراب، بالطهارة والبعد عن النجاسات، لافتا إلى أن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، قال: "الطهور شطر الإيمان ، والحمد لله تملأ الميزان ، وسبحان الله والحمد لله تملآن - تملأ - ما بين السماوات والأرض ، والصلاة نور ، والصدقة برهان ، والصبر ضياء ، والقرآن حجة لك أو عليك ، كل الناس يغدو ، فبائع نفسه ، فمعتقها أو موبقها".



وأوضح العالم الأزهري خلال حلقة برنامج "حكمة العبادات"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "الطهارة البدن نصف الإيمان وطهارة القلب نصف الايمان الاخر وهو تطهيره من الحسد والكبر وعدم الرضا والحقد والغل".

وتابع: "التخلص من النجاسات يكون بتطهير المكان والثوب والبدن من النجاسات، فالدم نجاسة لكن يمكن الصلاة فى حال وجود مرض، والقئ والبول والبزار كله نجاسات".



