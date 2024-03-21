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الخميس 21 مارس 2024
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فضائيات

بالفيديو..يسري جبر: طهارة القلب تكون بالتخلص من الغل والحسد والكبر

الدكتور يسري جبر،
الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف
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قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن العبادات تبدأ بعد الطعام والشراب، بالطهارة والبعد عن النجاسات، لافتا إلى أن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، قال: "الطهور شطر الإيمان ، والحمد لله تملأ الميزان ، وسبحان الله والحمد لله تملآن - تملأ - ما بين السماوات والأرض ، والصلاة نور ، والصدقة برهان ، والصبر ضياء ، والقرآن حجة لك أو عليك ، كل الناس يغدو ، فبائع نفسه ، فمعتقها أو موبقها".


وأوضح العالم الأزهري خلال حلقة برنامج "حكمة العبادات"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "الطهارة البدن نصف الإيمان  وطهارة القلب نصف الايمان الاخر وهو تطهيره من الحسد والكبر وعدم الرضا والحقد والغل".

وتابع: "التخلص من النجاسات يكون بتطهير المكان والثوب والبدن من النجاسات، فالدم نجاسة لكن يمكن الصلاة فى حال وجود مرض، والقئ والبول والبزار كله نجاسات".


 

الدكتور يسري جبر الأزهر الشريف العبادات