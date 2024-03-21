رئيس جامعة المنوفية يهنئ الأمهات "بعيد الأم "

تقدم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة جامعة المنوفية بخالص التهنئة إلى كل أمهات مصر بمناسبة عيد الأم ، مؤكدا على الدور الهام الذى تقوم به الأم المصرية في كل المجالات الحياتية والإنسانية ،كما تعد شريكا أساسيا في تطور مجتمعنا وسعادته كونها عماد الآسرة ،موضحا أن عيد الأم يمثل رسالة حب وتقدير لرمز العطاء الدائم ،و عرفانا بدورها الأصيل في بناء الأمم، مؤكدًا أن المرأة شريك أساسي في التنمية، ومثال يحتذى به فى العطاء في جميع الميادين.

وأشار الدكتور احمد القاصد إلي ان دور المرأة المصرية لا يقتصر علي رعاية اسرتها وأولادها بل يمتد إلي تقديم الكثير للوطن والمجتمع علي مر العصورو ،فلها العديد من المواقف والبطولات سطرها التاريخ بحروف من نور.

وأضاف رئيس الجامعة أن المرأة بجامعة المنوفية نجحت في اعتلاء أعلى المناصب الإدارية والقيادية وتميزت فيها سواء كانت من أعضاء هيئة التدريس او الجهاز الإداري ، موجها تحية إجلال وتقدير لكل أم مصرية و لكل أمهات جامعة المنوفية لدورهم كشريك أساسي في الإرتقاء بالجامعة وتنمية المجتمع والدولة المصرية.