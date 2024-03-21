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الخميس 21 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

منتخب سيدات الطائرة يتخطى نيجيريا ويتأهل لنصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية

منتخب مصر للكرة الطائرة
منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات
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نجح منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات في التأهل لنصف نهائي دورة الألعاب الأفريقية المقامة في مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري.

جاء ذلك بعدما تمكن منتخب  السيدات من الفوز على نيجيريا في لقاء ربع النهائي بنتيجة 3/0.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 
25/23
25/15
25/13

ومن المقرر أن يواجه الفراعنة في الدور نصف النهائي نظيره منتخب كينيا الذي تخطى بدوره منتخب جامبيا بنتيجة 3/0.

وتضم قائمة منتخب السيدات: دانا شوقي، مريم ثابت، مايا ممدوح، تقي مدحت، آية النادي، مريم متولي، سابين عابد، سارة أمين، داليا مرشدي، آية خالد، مي غزال، ندى وليد.

ويقود منتخب السيدات كلًا من: عماد نوار  مديرًا فنيًا الفني وسيد طه مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محلل تقني والدكتورة سمية ناجح علاج طبيعي.

دانا شوقي منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات في التأهل لنصف نهائي دورة الألعاب الأفريقية منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات