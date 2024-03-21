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الخميس 21 مارس 2024
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فضائيات

حسام موافي يكشف أعراض وأسباب شلل العصب السابع.. فيديو

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي
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كشف الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بطب القصر العيني، أعراض وأسباب شلل العصب السابع، مشيرا إلى أن الإصابة بالعصب السابع تكون بدون ألم.
وأضاف الدكتور حسام موافي، خلال برنامجه الرمضاني رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يوجد (12 عصب مخي) في جسم الإنسان، موضحا أن الإصابة بالعصب السابع  تصيب الوجه بما يشبه الشلل.
كما أكد موافي أستاذ الحالات الحرجة بطب القصر العيني، أن العصب السابع، يخرج من جذع الدماغ في الجمجمة، ويتحكم في عضلات الوجه، قائلا:"الإنسان بيعرف أن هو مصاب بالعصب السابع لما بيقف في المراية الصبح يلاقي بوقه معوج وعينه مش بتقفل".
 

الدكتور حسام موافي القصر العيني شلل العصب