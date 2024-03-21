فى عيد ست الحبايب.. احتفالات بالأم في أجواء رمضانية.. و"منى الشاذلى": أنا أم لثلاث بنات ويحتفلون بى بهدايا وتورتة

فى عيد ست الحبايب ..تهنئة بعيدك فى رمضان الكريم وعيد الأم هو احتفال يتم في العديد من البلدان حول العالم لتكريم الأمهات ودورهن الرائع في الحياة ويعتبر عيد الأم مناسبة مهمة جدًا، حيث يُظهر الأطفال والأحفاد حبهم وامتنانهم لأمهاتهم ويُعبرون عن تقديرهم . تُقدم الهدايا والزهور والبطاقات التهنئة في هذا اليوم، ويُمكن أن يُقام العديد من الفعاليات والاحتفالات للاحتفال بالأمهات وتكريمهن. تاريخ احتفال عيد الأم يختلف من بلد لآخر، ولكن في العديد من الدول يُحتفل به في شهر مارس أو مايو.

تقول الإعلامية منى الشاذلى لـ "البوابة نيوز " : أنا أم لثلاث بنوتات ويحتفلون بى بهدايا وتورتة ونغنى ونفرح ومامتى معانا بس انا باشتريلها الهديه وعادة في مصر، يُحتفل بعيد الأم فى 21 مارس من كل عام وهذا اليوم يُعتبر فرصة للأبناء والبنات للتعبير عن مشاعر الحب والامتنان لأمهاتهم. تُقدم الهدايا والزهور والبطاقات التهنئة للأمهات في هذا اليوم، ويتم تنظيم العديد من الفعاليات والاحتفالات في المدارس والمؤسسات للاحتفال بهذه المناسبة الخاصة.

يعتبر عيد الأم في مصر فرصة لتكريم الأمهات وإظهار الامتنان لهن عن الدور الذي يلعبنه في الحياة اليومية والعائلية.

هدايا عيد الام وإرتفاع الأسعار

تقول منيرة الشال صاحبة مكتبة ومحل هدايا تقول لـ" البوابة نيوز " : قد يؤثر إرتفاع الأسعار على قدرة الأشخاص على شراء الهدايا في عيد الأم، لكن يمكن اتباع بعض النصائح للتعامل مع هذه الوضعية مثل :تحديد ميزانية محددة: تناسب إمكانياتك لشراء الهدية دون أن تتسبب في ضغط مالي عليك، والبحث عن العروض والتخفيضات التي تقدمها المتاجر في مثل هذه المناسبات،والبدء بالتخطيط مبكرًا قبل وقت العيد بفترة لتتمكن من البحث عن الهدية المناسبة بأسعار مناسبة،الاختيار بعناية و البحث عن هدية تكون ذات قيمة عاطفية كبيرة بدلاً من تكلفة مادية عالية، مثل صنع هدية يدوية أو إعداد وجبة مميزة،والبحث عن بدائل اقتصادية مثل البطاقات الهدايا أو الهدايا المجانية مثل الوقت المميز مع الأم في نزهة أو تجربة جديدة،التفكير في الهدايا العملية التى تستخدمها الأم بشكل يومي وتقدرها وبتطبيق هذه النصائح، يمكنك الاحتفال بعيد الأم بطريقة مميزة دون الحاجة لإنفاق مبالغ كبيرة.

أفكار للاحتفال بعيد الأم في رمضان:

يقول سميرعبد الحميد صاحب محل هدايا لـ " البوابة نيوز " نحتفل بعيد الام بتحضير إفطار رمضاني مميز ومشاركة الأم في تحضير الطعام و.تحضير أطباقها المفضلة ودعوة العائلة والأصدقاء لتناول الإفطار معها وقضاء وقت مع الأم في العبادة و أداء صلاة التراويح معًا وقراءة القرآن الكريم معًا وزيارة المساجد معًا وهدايا مناسبة لشهر رمضان مثل كتب التفسير والفقة والحديث و التعبير عن الحب والتقدير للأم و كتابة رسالة شكر للأم وقول كلمات جميلة للأم وتقديم هدية رمزية للأم ومساعدة الأم في الأعمال المنزلية.

في الختام، إن عيد الأم في رمضان فرصة رائعة لتعليم الأطفال قيم الدين الإسلامي، مثل: التكريم والاحترام للوالدين..التعاون والمشاركة و الشكر والتقدير والبر بالوالدين.وهذه القيم تُساعد في بناء جيلٍ مُتَحَضّرٍ وأخلاقيّ.