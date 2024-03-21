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الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

حسام غالي ينسق مع سفارة مصر في تنزانيا ترتيبات بعثة الأهلي

حسام غالي عضو مجلس
حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي
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أجرى حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة النادي في تنزانيا اتصالات مع السفارة المصرية في العاصمة دار السلام للاطمئنان على الترتيبات الخاصة ببعثة الفريق قبل مواجهة سيمبا التنزاني. 

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني يوم 29 مارس الجاري في دار السلام بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

ويسعى حسام غالي والجهاز الإداري لفريق الأهلي للاطمئنان على كافة الترتيبات قبل سفر بعثة الفريق الي تنزانيا. 

وملف مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى تنزانيا الأسبوع المقبل، للقاء فريق سيمبا يوم الجمعة 29 مارس الجاري، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص  حسام غالي على التنسيق والترتيب الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة، بخصوص كافة الأمور المتعلقة بسفر البعثة وفندق الإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين. 

حسام غالي بعثة الأهلي الأهلي وسيمبا التنزاني دوري أبطال أفريقيا