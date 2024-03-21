بدء رفع تراكمات المخلفات داخل حرم السكة الحديد في الإسكندرية

أعلن المركز الإعلامي للشركة المسؤول عن أعمال النظافة العامة بمحافظة الإسكندرية، عن البدء في رفع تراكمات المخلفات داخل حرم السكة الحديد، وذلك إستجابة لتوجيهات محمد الشريف محافظ الإسكندرية وشكاوي المواطنين التي تم رصدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة حول أزمة تراكم المخلفات.

وعلى الفور، كلف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، كافة القطاعات المعنية بالشركة ، بتقديم كافة سبل الدعم و التعاون مع المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطن السكندري و العمل علي رفع كافة التراكمات الموجودة بطول حرم السكة الحديد ، حيث تم الدعم صباح اليوم بعدد من المعدات والسيارات اللازمة وتم بدء رفع هذه التراكمات تدريجياً من المناطق المختلفة.

وأكد مدير المركز الإعلامي للشركة أنه بالرغم من أن المخلفات الموجودة داخل الحرم خارج نطاق الاختصاص للشركة إلا أنه انطلاقاً من الوازع الوطني للشركة ومن باب المشاركة المجتمعية و التعاون مع أهلي الإسكندرية تم التدخل والبدء في رفع هذه المخلفات.

وكان قد اجتمع أمس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بكل من ممثلي هيئة السكك الحديدية التابعة لوزارة النقل ورؤساء الأحياء، ومسؤولي شركة النظافة وكافة الأجهزة المعنية بمقر ديوان محافظة الإسكندرية، وتم الاتفاق على الإجراءات التالية:

كلف محافظ الإسكندرية الشركة بالتدخل الفوري لرفع كافة تراكمات القمامة بطول حرم السكك الحديدية بدءًا من الغد يوم الخميس وذلك لحين قيام شركة النظافة التابعة للهيئة القومية لمترو الأنفاق بتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن.

كما وجه محافظ الإسكندرية بتكليف رؤساء الأحياء بكل من المنتزه ثان، والمنتزه أول، وشرق، ووسط بالمتابعة اليومية وتقديم كافة أوجه الدعم لعدم السماح بعودة تراكمات القمامة على مسار المشروع تنسيقًا مع الجهات المعنية.