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الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الإعلام الحكومي بغزة: جيش الاحتلال تعمَّد قتل 13 مريضاً بمجمع الشفاء

الشفاء
الشفاء
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قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة: إن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" تعمَّد قتل 13 مريضاً بمجمع الشفاء منع عنهم الدواء والمحاليل والكهرباء والغيارات والأكسجين منذ احتلاله للمجمع لليوم الرابع على التوالي

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي، إن  جيش الاحتلال "الإسرائيلي" تعمَّد قتل 13 مريضاً خلال الساعات الماضية داخل أسوار مجمع الشفاء الطبي، وذلك من خلال منعه عنهم الدواء والطعام والغيارات والعلاجات والأكسجين في غرف العناية المركزة التي يتواجد فيها قرابة 22 حالة مرضية بحاجة ماسّة إلى الرعاية الطبية الفائقة.

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