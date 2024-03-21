موعد أذان المغرب يوم 11 رمضان بالمحافظات

يبحث المسلمون في كل مكان في مصر عن موعد رفع آذان المغرب لتناول وجبة الأفطار حيث يختلف توقيت آذان المغرب يوميا .

ويحين موعد آذان المغرب اليوم الخميس 11 من رمضان، في محافظة القاهرة، في الساعة الساعة 6.07 مساء.

ويرفع أذان صلاة العشاء والتراويح في الساعة 7.25 مساء، على أن يراعي المقيمون خارج القاهرة فروق التوقيت.

ويصل عدد ساعات الصوم 13 ساعة و57 دقيقة

ويرفع أذان صلاة العشاء والتراويح في الساعة 7.25 مساء، على أن يراعي المقيمون خارج القاهرة فروق التوقيت.

ويصل عدد ساعات الصوم 13 ساعة و57 دقيقة



مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:31 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:08 م

موعد صلاة العشاء 7:25.



مواقيت الصلاه. الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:35 ص

موعد صلاة الظهر 12:07

موعد صلاة العصر 3:35

موعد صلاة المغرب 6:12 م

موعد صلاة العشاء 7:31 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:26

موعد صلاة الظهر 11:58 م

موعد صلاة العصر 3:26 م

موعد صلاة المغرب 6:04 م

موعد صلاة العشاء 7:21 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:21

وقت صلاة الظهر 11:50

موعد صلاة العصر 3:18 م

وقت صلاة المغرب 5:56 م

وقت صلاة العشاء 7:11 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:29 ص

موعد صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 23: 3

موعد صلاة المغرب 6:02 م

موعد صلاة العشاء 7:15