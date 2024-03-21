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الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تدريبات تأهليلية لثنائي الزمالك في مران اليوم

روقا
روقا
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خاض محمد أشرف "روقا" وإبراهيما نداي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم  الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى اللاعبان تدريبات الجري الخفيف حول الملعب تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، ويعاني "روقا" من إصابة بشد في العضلة الخلفية، في حين يعاني إبراهيما نداي من إصابة بمزق في العضلة الضامة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.

روقا الزمالك فيوتشر الكونفدرالية