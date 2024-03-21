فحص 440 ألف سيدة ضمن مبادرات تحسين الصحة العامة للمواطنين خلال شهر رمضان

أعلنت وزارة الصحة والسكان توقيع الكشف الطبي واجراء الفحوصات على 439 ألف و952 سيدة ضمن 4 مبادرات من المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، منذ بداية شهر رمضان المبارك 2024 حتى أمس الأربعاء في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتزامن مع احتفالية الدولة بالمرأة المصرية اليوم الموافق 21 مارس.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرات تضمنت ( المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية).

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم فحص 112 ألف و542 سيدة ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وفحص 94 ألف و722 سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، وفحص 12 ألف و146 المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، وفحص 193 ألف و179 سيدة ضمن الزيارات الدورية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، فضلاً عن فحص 27 ألف و363 سيدة ( زيارة لأول مرة)، وذلك بكافة محافظات الجمهورية.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن محافظة الوادي الجديد حققت أعلى نسب إنجاز في فحص وتقديم العلاج اللازم للسيدات بنسبة 222.45% من المستهدف الخاص بها خلال الـ9 أيام الأولى من شهر رمضان المبارك، يليها محافظة دمياط بنسبة 188.48% من المستهدف، يليها محافظة الفيوم بنسبة 131.52 من المستهدف، يليها محافظة المنوفية بنسبة 130.83% من المستهدف، ثم محافظة الشرقية بنسبة 127.57% من المستهدف.

وأكد "عبدالغفار" أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بقضايا المرأة المصرية وعلى رأسها تقديم أفضل سبل الدعم والرعاية الصحية لها ولأسرتها، موضحاً أن صحة المرأة تأتي على رأس أولويات المبادرات الرئاسية المختلفة لتحسين الصحة العامة للمواطنين.