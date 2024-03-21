حسين السيد يؤازر لاعب الزمالك في تدريبات اليوم

حرص حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد في مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي ذلك من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل مباراة مودرن فيوتشر المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وحرص عضو مجلس الإدارة على الاطمئنان من عبد الواحد السيد مدير الكرة على استعدادات الفريق للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.