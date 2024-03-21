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الخميس 21 مارس 2024
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عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

عبدالواحد السيد يجتمع بـ"جوميز" على هامش تدريبات الفريق

عبدالواحد السيد وجوميز
عبدالواحد السيد وجوميز
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عقد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، جلسة مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على هامش مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وناقش عبد الواحد السيد مع المدير الفني كافة الترتيبات الخاصة بالاستعدادات قبل مواجهة مودرن فيوتشر المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.

عبد الواحد السيد الزمالك جوزيه جوميز